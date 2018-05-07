Тегеран, 8 мая, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Международный департамент министерства нефтяной промышленности Ирана подписал меморандум о взаимопонимании с представителями испанских компаний, целью которого является укрепление нефтегазовых отношений, 7 мая сообщает агентство Mehr.

Alborzagros Иран и Испания

«Присутствие испанцев в Иране явным образом свидетельствует о том, что они по-прежнему готовы сотрудничать с Ираном, несмотря на условия, в которых оказалась страна», — заявил заместитель министра нефти по международным делам и торговле Амир-Хосейн Заманиния.

Меморандум о взаимопонимании направлен на поощрение фирм к участию в проектах по добыче нефти усовершенствованными методами и переработке нефти, предоставлению оборудования и передаче технологий Ирану.

«Испанские компании договорились с рядом организаций о финансировании иранских проектов. Они попытались выбрать организации, которые хорошо осведомлены об условиях сотрудничества и вызовах, стоящих перед Ираном», — добавил Заманиния.

Напомним, меморандум о взаимопонимании с представителями испанских компаний был подписан в Тегеране в рамках 23-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Iran Oil Show 2018. Тегеран и Мадрид договорились провести совместный форум в июле 2019 года в Испании.

Выставка Iran Oil Show 2018 включает в себя 28 павильонов общей площадью 75 тыс. квадратных метров. На выставке присутствуют около 4 тыс. участников со всего мира. Выставка завершится 9 мая.