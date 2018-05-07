Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Президенту Владимиру Путину стоило бы заменить весь финансово-экономический блок правительства и руководство Банка России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала руководитель фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы, бывший министр труда и соцразвития РФ, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента. После этого стало известно, что он внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Кандидат на пост премьер-министра уже озвучил предполагаемый состав будущего правительства.

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Так, место Игоря Шувалова в качестве первого вице-премьера по экономике и финансам может занять нынешний глава Минфина Антон Силуанов, за которым сохранится министерское кресло.

«Во всяком случае, Силуанов, насколько я его знаю, человек честный, поэтому такого непонятного коррупционного облака, как вокруг Шувалова, у него, безусловно, нет. Он по-человечески порядочный и добросовестный, но насколько он будет в состоянии изменить ход вещей? Вряд ли стоит ждать кардинальных изменений в политике, фактически он придерживается той же идеологии, которая проводилась финансово-экономическим блоком по сей день», — сказала Оксана Дмитриева.

На должность вице-премьера по социальным вопросам предложена председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, она может заменить Ольгу Голодец, которой поручат курировать культуру и спорт.

По мнению Дмитриевой, на Голикову будет оказано серьезное давление в связи с возможным повышением пенсионного возраста. В целом, полагает Дмитриева, Голикова очень хорошо зарекомендовала себя как председатель Счетной палаты, а также когда возглавляла Минздравсоцразвития в период кризиса — с 2007 по 2012 год.

«В то время она всё-таки добилась того, чтобы финансирование социальных отраслей не уменьшилось, хотя я и не согласна была с реформой пенсионной системы 2010 года, но коэффициент замещения был по пенсиям повышен, она добилась увеличения вложений, на фоне кризиса жизненный уровень не снизился. Голодец тоже сделала ряд положительных вещей, но Голикова, с учетом своего статуса, влияния и послужного списка сможет добиться того, что сейчас необходимо: дополнительных вложений в пенсионную систему и здравоохранение. Однако сложно сказать, насколько она сможет отстоять накопительную часть пенсии и не допустить повышения пенсионного возраста — слишком большое давление оказывается. И на Голодец оказывалось, и будет оказываться на Голикову», — прогнозирует петербургский депутат.

В остальном, по ее мнению, граждане России увидят то же правительство, «только в профиль».

«Это не смена правительства. Все останутся те же, только сядут слегка по-другому», — заключает Оксана Дмитриева.

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