Ереван, 7 мая, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Хотя лидер армянских уличных протестов Никол Пашинян пока еще не стал премьер-министром, но некоторые изменения в Армении заметны и без этого.

Photolure Андриас Гукасян

Сегодня, 7 мая, суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения члену оппозиционного движения «Новая Армения» Андриасу Гукасяну, заменив содержание под стражей подпиской о невыезде.

Андриаса Гукасяна обвиняют по делу, связанному с событиями двухгодичной давности в ереванском районе Сари Таг. Согласно обвинению, 29 июля 2016 года Гукасян организовал массовые беспорядки, попытался присоединиться к группе «Сасна црер», которая захватила территорию полка Патрульно-постовой службы полиции, с целью вооружиться и вместе с членами группы продолжать удерживать заложников.

По делу 56 человек признаны потерпевшими, из которых 50, согласно стороне защиты, являются полицейскими.

Оппозиционер не признает обвинения и утверждает, что подвергается политическим репрессиям. Андриаса Гукасяна считают политзаключенным также многие армянские правозащитные организации.

После отставки Сержа Саргсяна в армянской прессе все чаще звучат мнения, что первым делом Никол Пашинян после избрания премьером должен освободить тех заключенных, которые находятся в тюрьмах по политическим мотивам. В их числе лидер «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян, Шант Арутюнян и еще около 20 человек. Сам Пашинян не раз заявлял, что в Армении не должно быть политзаключенных. Вопрос лишь в том, кого считать политзаключенным, и кто это будет определять.

Сам Андриас Гукасян, после того как оказался на свободе заявил, что первым делом посетит могилу отца, который скончался, когда Гукасян был в заключении.

По словам Гукасяна, сегодняшнее решение суда непосредственно связано с политическими процессами, происходящими в стране.