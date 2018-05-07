Чебоксары, 7 мая, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин будет осваивать «новую реальность», стремясь оправдать надежды российского народа. И эти надежды — крайне высоки. Но «сразу каких-то больших изменений не будет», о чём может свидетельствовать выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера. В течение года будет «идти пристрелка», Путин будет «присматриваться, принюхаться», а затем в политическом поле может появиться преемник — уже «проторенной дорогой», в качестве премьера. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали чувашские эксперты.

Церемония инаугурации. Фото Владислава Солдатова

В релизе, опубликованном пресс-службой главы Чувашии, сообщается, что в числе приглашенных на церемонию инаугурации были глава республики Михаил Игнатьев, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта Владимир Иванов, Елена Барсукова, Николай Казаков. Примечательно, что не были указаны общественники, делегированные на церемонию, — в частности, член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов, председатель общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, а также депутат Госсовета, руководитель региональной общественной приёмной главы единороссов Николай Николаев и глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Комментируя торжество, глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента России — это значимое историческое событие международного уровня.

«Президент Российской Федерации является гарантом стабильности в обществе, уверенного развития страны без потрясений. Уровень поддержки, которую оказывают Владимиру Владимировичу Путину граждане России, — это яркое свидетельство единства многонационального народа нашей великой страны», — цитирует Игнатьева его пресс-служба.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов констатирует, что церемония инаугурации прошла «организованно, по плану». Как и ожидалось, основное внимание в своей речи президент уделил внутренней политике, социальным вопросам.

«Выдвижение в качестве кандидата на пост премьера Дмитрия Медведева, который озвучивает непопулярные и антинародные решения, может говорить о том, что он вряд ли долго продержится. Но сейчас, на переходный этап, он нужен. Думаю, что через год-полтора премьера могут сменить на преемника Путина — этот путь уже проторенный, вряд ли политические традиции поменяют», — полагает Владислав Солдатов.

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Лидер фракции справороссов в Госсовете Чувашии Игорь Моляков признался, что церемония инаугурации первого лица страны «вызвала чувство неискренности», не хватало «искорки». Говоря об ожиданиях «простого народа», политик отмечает, что он расколот сейчас на страты — пенсионеров, врачей, учителей и другие социальные классы, у каждого из которых — свои ожидания, чаяния, надежды.

«Ожидания от президента у всех разные, но он по определению не может дать всем всего. Просто наше телевидение совершает ошибку, показывая людям, что всё в стране решает только один человек. Но это же нереально! Будь хоть ты семи пядей во лбу, но один человек просто не способен в ручном режиме руководить огромной страной, решать проблемы всех. Поэтому в этих условиях, в этой обстановке Путин, как чрезвычайно осторожный и умный человек, будет смотреть, каким образом будут реагировать социальные страты…

Что касается Медведева, то это сигнал к тому, что Путин серьёзно и основательно сразу ничего менять не будет. Будет присматриваться, принюхаться, его первые шаги будут крайне осторожными. То есть будет переходный период, в который и будет работать Медведев — на мой взгляд, в течение года. Сменить его проблемы не составит. Просто сейчас идёт пристрелка, как в артиллерии: прежде чем нанести верный выстрел, сначала надо взять вилку — выстрелить вправо, влево, а уже потом — по цели», — полагает Игорь Моляков.

Политик подчёркивает, что переходный период и дальнейшие действия президента во многом будут определяться тем, как будет реагировать общество:

«Идёт освоение новой реальности. Путин просто понимает взваленную на него огромную ответственность и понимает, что надо справляться с этими надеждами народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на второй шестилетний срок, до 2024 года. В своей инаугурационной речи он заявил о необходимости гармоничного единства сильного государства и свободного, социально защищённого гражданина.

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Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,69% голосов. В Чувашии за Путина проголосовали 77,29% избирателей.