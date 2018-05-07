Москва, 7 мая, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Предстоящий шестилетний президентский срок Владимира Путина, который 7 мая в четвертый раз вступил в должность, учитывая сложившиеся политические и экономические вызовы, будет крайне непрост не только для президента, но и для нового правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От выбора нового председателя правительства, его заместителей и членов кабинета министров будет зависеть эффективность реализации заявленных в послании президента Федеральному Собранию направлений долгосрочного развития страны», — полагает эксперт.

Таким образом, по его мнению, основная работа в ближайший месяц будет вестись преимущественно в организационном ключе, хотя не для кого не секрет, что к моменту инаугурации уже была проведена значительная подготовительная работа в данном направлении.

«По данным опроса, в качестве претензий к деятельности президента РФ наиболее часто граждане называют проблемы в социальной сфере: обеспечение справедливого распределения доходов в интересах простых людей, повышение зарплат пенсий и пособий.

Безусловно, названные гражданами проблемы являются системными, но необходимость именно их решения отчетливо звучит и в приоритетах формируемой социально-экономической политики, а значит должно найти поддержку в обществе», — пояснил Соколов.

Решение социальных проблем на уровне общественного запроса практически невозможно из-за нехватки ресурсов (временных, финансовых, кадровых, производственных). Сколько не поднимай пенсии и зарплаты, спустя некоторое время этих средств будет снова не доставать населению.

«Очевидно, что президент России и новое правительство сосредоточатся на формировании эффективных институтов и благоприятной среды для развития отношений власти, бизнеса и общества», — считает эксперт.

В свою очередь генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что, безусловно, будет анонсирован уход отдельных министров, однако, серьезных изменений в составе правительства ожидать не стоит.

«Владимир Путин вместе с подавляющим большинством голосов получил мандат на продолжение своей политики в том числе и кадровой, а значит оснований для кардинальной смены правительства нет», — высказал свое мнение эксперт.

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