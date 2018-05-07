Орел, 7 мая, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Жители Орла просят президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг строительства на территории города завода напольных ПВХ-покрытий. Петиция на имя президента РФ о запрете строительства и размещения в городской черте города Орла завода напольных ПВХ-покрытий компании «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» — как опасного для жизни и здоровья граждан — была размещена на одной из специализированных платформ 4 мая региональным общественным движением «Граждане Орла».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Строительство этого предприятия, как сообщало ИА REGNUM, было анонсировано на территории, где до этого располагались мощности завода «Кока-кола» (он был закрыт в 2016 году). Соглашение с инвесторами заключил еще Вадим Потомский в сентябре 2017 года.

Врио губернатора Андрей Клычков, пришедший на смену Потомскому в октябре того же года, планы подтвердил: речь идет о вложении не менее 2,4 млрд рублей, о создании 300 рабочих мест и о перечислении в бюджет до 2026 года около 1,5 млрд рублей. Тогда же Клычков назвал строительство завода крайне важным и обещал всяческую поддержку инвесторам.

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Однако против строительства предприятия выступили общественники: по их убеждению, завод может негативно сказаться на экологической обстановке в городе. 12 апреля этого года Горсовет Орла поддержал внесение изменений в Генеральный план города Орла и Правила землепользования и застройки: осуществлена смена территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону П-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности).

«В этом решении Городского Совета народных депутатов, — говорится, в частности, в опубликованной 4 мая петиции, — была проигнорирована резко отрицательная позиция жителей прилегающих районов и жителей города Орла в целом, высказанная ими на публичных слушаниях 28 февраля 2018 года, а также в дискуссиях на различных площадках, на пресс-конференции, в одиночных пикетах, в коллективном обращении на имя врио губернатора Орловской области А. Е. Клычкова».

«Мы рискуем получить в черте города, на преобладающей возвышенности, крупное полимерное производство, в состав выбросов которого входят вещества 1 и 2 класса опасности. У предприятия планируется 23 источника загрязнения, 28 выбрасываемых ингредиентов, 4 группы суммации в заявленном количестве выбросов 76 тонн в год. По некоторым группам суммации в регионе отсутствуют сведения об уже имеющемся фоновом уровне загрязнения атмосферы (нет сводного тома ПДВ)», — считают авторы петиции.

В обращении к Владимиру Путину президента просят «принять срочные меры, используя все имеющиеся полномочия и управленческие рычаги, с тем, чтобы остановить незаконную стройку завода, дать правовую характеристику событиям и действиям должностных лиц, связанных с данным инвестиционным проектом, принудить инвестора и Правительство Орловской области отказаться от планов размещения данного производства в городской черте города Орла, обеспечить его удаление не менее чем на 15 километров от города и других населённых пунктов».