Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единой России» в петербургском парламенте Александр Тетердинко ожидает, что Дмитрий Медведев сохранит свой пост во главе правительства России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Напомним, Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность президента страны на второй шестилетний срок. После инаугурации Путин внёс в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства России. Кандидатуру Медведева Госдума обсудит 8 мая.

Депутаты-единороссы петербургского Законодательного собрания сообщили, что были вдохновлены речью главы государства при вступлении в должность и теперь будут следить за формированием нового правительства. Но предположений строить не стали.

«Я думаю, что безусловно председатель правительства сохранит за собой пост. Что касается перестановок отдельных вице-премьеров и министров — это дело президента, не стану гадать на кофейной гуще, кто какой портфель получит», — сказал Александр Тетердинко.

Одним из самых ярких моментов инаугурационной речи, по мнению депутата, стали слова Путина о бюрократическом застое и «дремучем охранительстве», от которого пора избавляться.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны», — заявил Владимир Путин.

По мнению Александра Тетердинко, это говорит о том, что президент самым решительным образом настроен на модернизацию страны и в экономической, и в социальной сферах.

В целом, работу правительства России депутат оценивает удовлетворительно.

«Несмотря на то, что вокруг этой работы не было какого-то сильного пиара, но правительству удалось, в целом, справиться с негативными явлениями в нашей экономике и стабилизировать ситуацию в непростой момент. Так что, в целом, можно оценить эту работу, скорее, со знаком плюс, нежели со знаком минус, — полагает единоросс. — Минфин хотелось бы особо отметить, который стабилизировал федеральный бюджет, министерство обороны, которое, чего уж греха таить, перегружено функциями и задачами, с которыми справляется».

Одним из самых заметных высказываний главы правительства Дмитрия Медведва за последнее время стали слова о необходимости обсуждения идеи повышения пенсионного возраста в России. По мнению Тетердинко, эта проблема действительно нуждается в обсуждении, так как население страны стареет — на каждого трудоспособного гражданина приходится всё больше пенсионеров.

«Нагрузка на пенсионную систему увеличивается, она с ней не справляется. Но повышение пенсионного возраста, если это и необходимо, нужно проводить очень аккуратно и осторожно, не должно быть никаких резких шагов в этом направлении», — подчеркнул депутат-единоросс.