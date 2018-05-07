Москва, 7 мая, 2018, 14:58 — ИА Регнум. После того, как президент РФ Владимир Путин внес предложение о кандидатуре Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации, в Государственной думе состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями всех парламентских фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты — 8 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Медведева на пост главы правительства. 7 и 8 мая будут проходить встречи кандидата с думскими фракциями.