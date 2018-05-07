Москва, 7 мая, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Заявление о том, что Россия — страна для людей, это самое главное, что было артикулировано президентом в его инаугурационной речи, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Об этом он заявил 7 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Если внимательно послушать речь Владимира Путина, то весьма важны его слова о том, что Россия — это страна для людей, — сказал Климов. — Это самое главное, на мой взгляд, что было артикулировано главой нашего государства. Не для цифр, ни для эффекта на внешних пространствах. А именно для людей, которые тут живут. А чтобы стана была для людей, надо поубавить аппетиты бюрократии. Надо освободиться от того, что является грузом. Мир вокруг нас меняется, и если перемен не будет, то будет застой. А это означает многое, в том числе и потерю суверенитета. Россия для людей — это залог нашей безопасности и поступательного развития».

С ним согласился ректор Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

«Я абсолютно согласен с тем, что хотелось бы бюрократию уменьшить, — заявил он. — Когда в декабре мы встречались на очередном совете с Владимиром Путиным, я рассказал старый анекдот о том, что пациенты — это такие человечки, которые мешают докторам заполнять бумажки. К сожалению, педагоги тоже в этой жуткой ситуации. Нам приходится заполнять много непонятных бумаг. Отчеты, мониторинги. А учить когда мы будем?»

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по регламенту Любовь Глебова добавила, что перемен никаких не будет, если каждый чиновник будет думать, что эти перемены зависят только от него.

«Кроме призыва «Россия для людей» в выступлении Владимира Путина был рецепт, — сказала она. — Он очень много уделил внимания тому, что каждый человек обязан быть включен в те изменения, которые происходят. Ожидания, что мне принесут счастья, а я буду сидеть и ждать, — безнадёжное дело».

Напомним, что 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлёвском дворце.

Инаугурация началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта президента, Конституции России и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

После в соответствии со статьёй 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда РФ Владимир Путин принёс присягу народу России.

Затем председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента России.