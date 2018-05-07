Вашингтон, 7 мая, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ, отметив, что нападки на нее со стороны членов Демократической партии США связаны со «слишком жесткой ее позицией по вопросу терроризма».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Мой очень уважаемый номинант на пост директора ЦРУ Джина Хаспел стала объектом критики из-за ее слишком жесткой позиции по отношению к террористам», — отметил президент Трамп.

«Подумайте об этом, в эти очень опасные времена у нас есть наиболее квалифицированный человек — женщина, ухода которой демократы добиваются потому, что она слишком жестка по вопросу террора», — добавил он, пожелав Хаспел победы.

Напомним, до недавнего времени ЦРУ возглавлял Майкл Помпео, ставший теперь государственным секретарем США. Его пост 26 марта 2018 года временно занимает Хаспел. В качестве причин, по которым она не может занимать пост главы ЦРУ, называется ее причастность к пыткам в секретной тюрьме ведомства в Таиланде.