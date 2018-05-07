Ереван, 7 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. У правящей Республиканской партии Армении все еще остаются опасения относительно возможной смены внешнеполитического вектора страны и вопросов ее безопасности, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, отвечая на вопрос журналистов об изменении позиции партии по кандидатуре Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Panorama.am Ваграм Багдасарян

На вопрос о том, что РПА передумала после 1 мая и теперь готова голосовать за кандидатуру Пашиняна из-за уличного давления на депутатов, Багдасарян отметил:

Мы неоднократно подчеркивали, твердили об этом и организаторы митингов, и оппозиционные деятели, что процессы должны протекать в конституционном русле. Разве угрозы депутатам считаются конституционными действиями. Кончено, нет. Наша озабоченность, которой мы поделились 30 апреля и 1 марта, остается. Она касается смены внешнеполитического вектора и безопасности страны. Оставаясь верными своим убеждениям и в целях разрядки ситуации, мы приняли политическое решение — не препятствовать и содействовать избранию премьер-министра. Мы говорили и с господином Пашиняном. Он уверен, что своей работой может развеять сомнения. Это не смена политической позиции или ее корректировка, просто решение для урегулирования ситуации, что направлено на обеспечение стабильности страны».

Багдасарян сообщил также, что партия готова частью своих голосов в парламенте решить вопрос об избрании премьер-министра. Кто из республиканской фракции станет голосовать за кандидатуру Пашиняна, будет обсуждаться на заседании партии под председательством ее лидера Сержа Саргсяна. Парламентарий заявил, что РПА готова работать и в оппозиции.

Отметим, что позиция Никола Пашиняна заключается в том, чтобы вести многовекторную внешнюю политику, «основанную на учете интересов Армении». До недавнего времени и долгие годы он выступал с антироссийских позиций.

Голосование по единственной кандидатуре в премьер-министры Никола Пашиняна ожидается 8 мая в ходе специального заседания парламента. Для избрания премьером Пашиняну необходимо набрать 53 голоса, в то время, как у поддерживающих его блоков «Елк» и «Царукян», а также АРФ «Дашнакцутюн» всего 47 голосов. Ранее РПА заявила, что некоторые из членов фракции проголосуют за кандидатуру Пашиняна.