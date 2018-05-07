Симферополь, 7 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Эпоха Владимира Путина вернула России чувство собственного достоинства, ощущение своей силы, исторической правоты и самодостаточности, а предстоящие годы станут временем опережающего, прорывного развития для страны. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Она вернула нам спокойный, трезвый и ясный взгляд на нашу историю — без гнева, тотального осуждения и отторжения прошлого. Только на таком фундаменте можно строить будущее», — написал на своей странице руководитель региона.

Он также напомнил о непростом пути, который прошла страна за годы, которые сегодня уже называют «путинской эпохой».

«Если говорить совсем уж коротко, то это путь возрождения. Путь от развала и тотального кризиса до восстановления ключевых отраслей экономики и социальной сферы. От массовой нищеты до очевидного улучшения качества жизни людей. От ползучего распада государственности и национального унижения до воссоединения Крыма с Россией и мощного патриотического подъёма…»

«Крым готов выполнить задачи, поставленные президентом», — подчеркнул Сергей Аксёнов, выразив уверенность в том, что предстоящие годы станут временем опережающего, прорывного развития для России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на второй шестилетний срок, до 2024 года.

В своей инаугурационной речи он заявил о необходимости гармоничного единства сильного государства и свободного, социально защищённого гражданина.

По мнению политолога Владимира Васильева, в ходе очередного президентского срока первая задача для главы государства будет важнее, чем вторая.

Об этом: Задача Путина — оставить после себя сильное государство

«Он захочет передать своему преемнику объект управления в приличном состоянии. Намного более приличном, чем то состояние, в котором он этот объект принял. Кроме того, он захочет оставить о себе хорошую память. А чтобы войти в историю, нужно оставить после себя сильное государство», — считает эксперт.