Санкт-Петербург, 7 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В петербургском парламенте поддержали проект закона, запрещающего торговать алкоголем в стекле во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству рекомендовала Законодательному собранию Петербурга принять этот закон на пленарном заседании, передает 7 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бутылка пива

Речь идет о запрете розничной продажи алкоголя в стеклянных бутылках и не затрагивает услуги общепита в барах, кафе и ресторанах. В этих заведениях болельщики смогут купить столько спиртного, сколько пожелают.

Запрет вводится на территории, прилегающей к стадиону, за день до проведения матчей «мундиаля» и в день самой игры, а также на территории у фан-зоны на Конюшенной площади на протяжении всего турнира — с 14 по 15 июля, так как на Фестивале болельщиков игры будут транслироваться ежедневно.

В итоге, в районе Конюшенной площади алкоголь будет запрещено продавать 10 организациям. Под запрет в районе Крестовского острова попали 13 организаций.

«Главное, что мы смогли найти разумное решение. Если в прошлом году на Кубке конфедераций под запрет попала 121 организация, то сейчас мы смогли детализировать до 12-ти, это, конечно, вызывает уважение», — сказал председатель профильной комиссии, депутат Алексей Макаров.

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Заметим, в прошлый раз границы были обозначены настолько нелепо, что некоторые магазины оказались ими буквально «рассечены»: вход находился в запретной зоне, а алкогольный отдел — вне ее.

Сейчас в запретную зону вокруг стадиона попали Крестовский, Каменный, Елагин острова, а также часть Приморского района, прилегающая к Яхтенному мосту: граница пройдет по ЗСД, улице Савушкина, Беговой улице и границам парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Запретная зона у стадиона

Зона вокруг Конюшенной площади будет ограничена Дворцовой набережной, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улицей, Невским проспектом, набережной Мойки и Зимней канавкой. Заметим, знаменитая «распивочная» Думская улица не попала в «зону отчуждения».

Запретная зона у фан-зоны

Матчи Чемпионата мира пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» 15, 19, 22, 26 июня, а также 3, 10 и 14 июля 2018 года. Скорее всего, в законе пропишут четырнадцать конкретных дат, когда продажа алкоголя в стеклянной таре будет запрещена.