Красноярск, 7 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Красноярском крае начала улучшаться паводковая ситуация. В настоящее время уровень воды в реке Енисей в посёлке Ворогово снижается, организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки с помощью гидропостов и авиаразведки. Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге в региональном ГУ МЧС сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Захаринский.

Борис Кустодиев. Весна. 1921

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По его словам, на данный момент в посёлке остаются подтопленными 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека. Население из Ворогово было эвакуировано заранее.

«При получении прогноза о подтоплении в селе Ворогово своевременно было организовано оповещение и информирование населения о возникшей чрезвычайной ситуации. Заблаговременно проведена эвакуация населения в подготовленные пункты временного размещения», — уточнил Захаринский.

Всего из Ворогово было эвакуировано 227 человек, из них 123 ребёнка. В пунктах временного размещения поселка Бор находятся 124 человека, остальные размещены по родственникам и знакомым.

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Группы по оценке ущерба, нанесенного жителям. Уже сформированы, однако к работе они приступят не раньше, чем вода отступит от жилого фонда.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления Вадим Сизых, на базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю развернут и действует межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС.

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«Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил в количестве 105 человек, 33 единиц техники. Дополнительно приведена в готовность к реагированию аэромобильная группировка Главного управления — 100 человек 17 единиц техники», — отметил Сизых.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день из-за паводка в России остаются подтопленными 19 населённых пунктов. Подтоплены более 850 приусадебных участков, 37 низководных мостов и 16 участков автодорог. Из-за подтоплений от дорог отрезаны 36 населённых пунктов.