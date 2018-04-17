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На реках Сибири начался ледоход

Происшествия

Выхода рек из берегов не зарегистрировано

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На реках Сибири начался ледоход
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Ледоход на Оби

Барнаул, 17 апреля 2018, 07:17 — REGNUM  Паводковая обстановка в Сибири, в том числе в Алтайском крае, где подтопленными остаются десятки приусадебных участков, оценивается как стабильная. На крупных реках начался ледоход, но выхода рек из берегов не зарегистрировано. Обильных осадков, способных вызвать паводок, в ближайшее время не прогнозируется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вместе с тем, некоторые опасения спасателей вызывает река Томь на территории Томской области, а также реки бассейна Оби на севере Алтайского края, река Кан с затороопасным характером вскрытия (Красноярский край) и Бирюса в Иркутской области.

В Алтайском крае сейчас остаются подтопленными восемь жилых домов и 122 приусадебных участка в шести населенных пунктах трёх районов: Топчихинского, Волчихинского и Тальменского. В Барнауле с 16 апреля ограничено движение на остров Шубинский в Затоне.

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Вскрытие Оби ото льда
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Вскрытие Оби ото льда

«Уровень воды в реке Обь прибыл и составляет 506 сантиметров над нулем водомерного столба (критической является отметка в 540 см, прим. ИА REGNUM ). В связи с переливом воды через автомобильную дорогу, ведущую на остров Шубинский (район водопропускных труб), ограничено движение всех транспортных средств. Установлены дорожный знак «Въезд запрещен» и ограждающие конструкции на проезжей части. Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту», — пояснили в барнаульской мэрии.

На местах заторов на реке Барнаулка организовано круглосуточное дежурство

Напомним, первая волна паводка пришла в Алтайский край в конце марта: резкое потепление и сильно промерзшая за зиму земля подтопила сотни домов и более тысячи приусадебных участков. В минувшие выходные ситуация осложнилась в Тальменском районе.

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Весеннее половодье в Сибири
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Весеннее половодье в Сибири

Помимо сотрудников и спецтехники МЧС России были задействованы силы Северо-Восточного дорожно-строительного управления. При помощи тяжёлой техники специалисты создали земляные дамбы и провели аварийный ремонт сооружений. В ходе аварийно-восстановительных работ использовано более 850 тонн грунта.

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