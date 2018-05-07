Москва, 7 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента России, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства состоялась в Большом Кремлёвском дворце.

Инаугурация началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта президента, Конституции России и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

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Затем в соответствии со статьёй 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда РФ Владимир Путин принёс присягу народу России.

После чего председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.

Вновь избранный глава государства обратился к собравшимся в зале и гражданам России с приветственной речью, в которой поблагодарил их за поддержку на выборах президента в марте 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России хотят значительных изменений курса в стране после формирования нового правительства РФ.

В первую очередь после инаугурации и формировании нового правительства РФ президент должен повысить зарплаты, пенсии, пособия, МРОТ, прожиточный минимум, решить проблемы борьбы с бедностью, повышения уровня жизни, считают 39% жителей России.

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