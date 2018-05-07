Екатеринбург, 7 мая, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В России основным политическим вопросом следующих лет станет вопрос о приемнике президента и транзите власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Александр Пирогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Инаугурация — это флаг на верхушке айсберга. Красивый флаг, символ власти, но вместе с тем и флюгер. Инаугурационная речь может показать, в каком направлении подует ветер российской политики. А церемониал — дать намеки на ближайшие действия и изменения. Вполне возможно, что это последняя инаугурация Владимира Путина. Тем любопытней посмотреть ожидания элит и народа на грядущую шестилетку», — сообщил политолог.

Он убеждён, что ожидания от президента у жителей России отличаются от ожиданий элит.

«Как представляется, ожидания россиян окажутся не тождественны ожиданиям элит. Народ, озадаченный внешнеполитической турбулентностью, в первую очередь будет желать мира и стабильности в своей стране. Смены фокуса руководства России с внешних на внутренние проблемы: снижение уровня жизни, роста цен и тарифов, доступности и качества медицинских услуг и образования. Элиты, в ситуации сокращения ресурсной базы, сложной экономической ситуации, санкций, будут ожидать модернизацию экономики страны, преодоление технического отставания, обновление инфраструктуры, решения увеличения пенсионного возраста, дальнейшую оптимизацию социальных расходов», — уточнил Александр Пирогов.

По его мнению, работать новому составу правительства будет намного сложнее.

«С одной стороны — необходимость реализации крайне не популярных для населения мер, с другой — недопущение дальнейшего падения уровня жизни и удовлетворения минимальных ожиданий своего народа. Основным политическим вопросом следующих лет станет вопрос о приемнике и транзите власти. И если для элит он будет вопросом сохранения и выживания, то для рядовых россиян — факультативным процессом мыследеятельности. Для самого же президента новый срок видится решающим. Временем собирать камни. Готовить новую команду и поддерживать единство страны, балансировать между противоположными интересами мировых держав и решать внутренние проблемы, проводить непопулярные реформы и сохранять поддержку народа. В общем, скучно никому не будет. Как и всегда в нашей стране», — подытожил политолог.

Напомним, что сегодня состоится инаугурация президента России Владимира Путина, который 18 марта одержал победу на выборах в первом туре.