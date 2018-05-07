Брянск, 7 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Суд обязал администрацию Брянска создать приют для бездомных животных. С таким требованием в суд обратилась прокуратура города, сообщила 7 мая пресс-служба региональной прокуратуры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Бездомная собака в Брянске

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, которую провела прокуратура. Выяснилось, что в 2017 году бездомные собаки покусали более 400 человек. От агрессивных животных пострадали в том числе и дети.

Кроме того, проверяющие установили, что временный пункт содержания животных, который сейчас работает в Брянске и где происходит кастрация и стерилизация собак, может работать только в теплое время года. Из-за этого прокуратура решила, что вопрос о создании приюта в городе стоит крайне остро.

Иск был адресован правительству региона, областному управлению ветеринарии, департаменту финансов региона и администрации Брянска. В итоге суд обязал региональное правительство и финансовый департамент выделить деньги на создание приюта.

«Управлению ветеринарии Брянской области судом постановлено довести выделенные Департаментом финансов средства до Брянской городской администрации, а администрации — создать приют для безнадзорных животных», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что о необходимости создания приюта в Брянске говорят не первый год. Так, еще в 2016 году городские власти согласились с аргументами зоозащитников, которые настаивали на том, что Брянске необходимо место содержания собак. Тогда глава города Александр Хлиманков заявлял, что возможность создания приюта для бездомных животных будет рассмотрена. Планировалось, что приют будет работать по принципу государственно-частного партнерства. Также градоначальник инициировал создание рабочей группы по разработке программы по обращению с бродячими животными. В группу должны были войти чиновники, эксперты и общественники.

Однако на этом дело и застопорилось. При этом проблема бездомных животных в городе действительно стоит достаточно остро. Некоторые жители решили не дожидаться решений городской администрации, а заниматься проблемой самостоятельно. В том же 2016 году в городе участились отравления собак. По одному из случаев было возбуждено уголовное дело. Тогда злоумышленники отравили пять собак, из них трое умерли, еще двоих прохожим удалось спасти. Неизвестные использовали приманки, которые были начинены отравой. Свидетелями мучительной смерти животных стали, в том числе, и дети.

Отметим, что говорят о необходимости создания приютов для бездомных животных во многих городах. Например, в Воронеже в 2018 году планируют начать строительство приюта.

Обсуждение планов по строительству приюта ведется в Воронеже несколько лет, но более конкретные формы эти планы приняли в начале 2016 года, выбрали место — в Советском районе. В мае того же года даже провели публичные слушания, но жители окрестных домов выступили против. Новым местом был выбран район Левобережных очистных сооружений, причем в мэрии заверяют: до ближайших домов — один километр. Под строительство выделен участок в 14 тыс. кв. м.