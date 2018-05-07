Тегеран, 7 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. США пожалеют о своем решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, заявил 7 мая президента Ирана Хасан Роухани, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По словам президента исламской республики, Тегеран будет решительным образом препятствовать давлению со стороны США для сокращения влияния Ирана на Ближнем Востоке.

«Если они хотят сделать все, чтобы мы не стремились к обладанию ядерной бомбой, то мы неоднократно говорили, что не пытаемся и не будем пытаться это сделать», — подчеркнул он.

«Однако если они хотят ослабить Иран и сократить его влияние в регионе и по всему миру, Иран будет решительным образом этому противостоять», — добавил Роухани.

В свою очередь, глава МИД исламской республики Джавад Зариф отметил ранее, что «яростная реакция на нарушение ядерной сделки с крупными державами не будет приятной для Америки».

Напомним, 12 мая президент США Дональд Трамп должен принять решение, подтверждать ли соблюдение Ираном взятых на себя обязательств. Он выступает за то, чтобы в уже подписанное соглашение были включены положения, запрещающие Тегерану осуществлять развитие его ракетной программы. Другие страны, заключившие договор с Ираном, в частности, Франция, выступают за сохранение сделки.