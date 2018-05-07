Москва, 7 мая, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжили 4 мая подъем и продолжают расти 7 мая, обновив утром максимумы ноября 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent, вернувшись выше отметки $75, отметила в Азии максимумы на $75,83 и остается неподалеку от верхней границы внутридневного диапазона, намереваясь бросить вызов следующей психологической отметке $76.

«Ключевой драйвер возобновившегося ралли — все тот же: ожидания выхода США из ядерной сделки с Ираном. Игроки продолжают закладывать в цену введение новых санкций в отношении Тегерана, который в этом случае будет вынужден сократить объемы экспорта и добычи. Трамп примет решение по этому вопросу до конца этой недели (12 мая)», — напомнил эксперт.

Дополнительную поддержку ценам оказывает усугубление экономического кризиса в Венесуэле, которая продолжает снижать объемы производства черного золота, невольно внося внушительный вклад в сделку ОПЕК+.

«Иран и его отношения с США остаются главной темой на рынке, о чем свидетельствует равнодушие участников рынка к свежим американским данным. Согласно отчету Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых в стране выросло еще на девять единиц, до 834. Это пятая неделя роста подряд и новое максимальное с марта 2015 года значение», — отметил Мащенко.

Локальную поддержку Brent оказывает небольшое давление на доллар. Хотя в целом американская валюта по-прежнему чувствует себя неплохо, несмотря на неоднозначную статистику по рынку труда, опубликованную в пятницу.

«Для преодоления барьера на $76 Brent потребуются сигналы о грядущем выходе Трампа из ядерной сделки. Однако новая волна покупок может привлечь локальную фиксацию прибыли перед выходом еженедельных отчетов по запасам и добыче в США», — полагает эксперт.

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