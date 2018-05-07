Тверь, 7 мая, 2018, 11:01 — ИА Регнум. От нового срока Владимира Путина на посту президента Российской Федерации в регионах ожидают усиления внутриполитической работы на местах, прежде всего, — на муниципальном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в преддверии церемонии инаугурации, которая состоится сегодня, 7 мая, заявил экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ожидания от нового срока — это усиление внутриполитической работы на местах в регионах, прежде всего на муниципальном уровне, выстраивание жесткой вертикали управления в связке: «глава района — губернатор — председатель правительства — президент», — отметил Садовников.

По мнению эксперта, в ближайшие шесть лет предстоит обеспечить эволюционную смену поколений во всех сферах общественно-политической жизни России, итогом которой должна стать «эволюционная преемственность верховной власти в 2024 году».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится инаугурация президента России.

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На выборах 18 марта Владимир Путин одержал безусловную победу, набрав 76,69% голосов избирателей и оставив далеко позади своих оппонентов. Второе место со значительным отрывом занял Павел Грудинин (КПРФ) — 11,77%. О высоком уровне поддержки населением Владимира Путина говорят и эксперты — социологи и политологи.