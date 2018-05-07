Комитет ГД определил порядок обсуждения будущего главы правительства
Москва, 7 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Госдума может 8 мая рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение кандидатуры председателя правительства РФ в том случае, если она будет внесена сразу после инаугурации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом заявила глава комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
«Если сегодня будет внесена кандидатура, то тогда завтра состоится пленарное заседание, это будет единственным вопросом (утверждение кандидатуры главы правительства)», — сказала она.
Комитет, по ее словам, утвердил процедуру рассмотрения вопроса, ее обсудит Совет Думы в 15:00.
«Сначала президент, либо уполномоченный представитель президента в Госдуме вносит кандидатуру, затем кандидат представляет свою программу, то есть выступает с докладом», — рассказала депутат.
«Время по данному вопросу не ограниченно. И мы понимаем, насколько это важно — представить свою позицию, видение по основным вопросам. Затем после представления этого доклада у фракций будет возможность задать свои вопросы», — добавила глава комитета.
Предполагается, что «от каждой фракции будет по два вопроса, и после этого уже представители фракций по времени в пределах до 10 минут смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, и уже по итогам данных выступлений от фракций Государственная Дума будет принимать решение; это решение принимается большинством голосов от числа депутатов Государственной думы (226)».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в случае внесения 7 мая кандидатуры на пост главы правительства РФ также 7 мая в 16:00 мск состоится встреча кандидата с фракцией «Единой Россией», в 18:00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» — в 10:00 и 12:00 соответственно.