Москва, 7 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Госдума может 8 мая рассмотреть вопрос о даче согласия на назначение кандидатуры председателя правительства РФ в том случае, если она будет внесена сразу после инаугурации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом заявила глава комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Если сегодня будет внесена кандидатура, то тогда завтра состоится пленарное заседание, это будет единственным вопросом (утверждение кандидатуры главы правительства)», — сказала она.

Комитет, по ее словам, утвердил процедуру рассмотрения вопроса, ее обсудит Совет Думы в 15:00.

«Сначала президент, либо уполномоченный представитель президента в Госдуме вносит кандидатуру, затем кандидат представляет свою программу, то есть выступает с докладом», — рассказала депутат.

«Время по данному вопросу не ограниченно. И мы понимаем, насколько это важно — представить свою позицию, видение по основным вопросам. Затем после представления этого доклада у фракций будет возможность задать свои вопросы», — добавила глава комитета.

Предполагается, что «от каждой фракции будет по два вопроса, и после этого уже представители фракций по времени в пределах до 10 минут смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, и уже по итогам данных выступлений от фракций Государственная Дума будет принимать решение; это решение принимается большинством голосов от числа депутатов Государственной думы (226)».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в случае внесения 7 мая кандидатуры на пост главы правительства РФ также 7 мая в 16:00 мск состоится встреча кандидата с фракцией «Единой Россией», в 18:00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» — в 10:00 и 12:00 соответственно.