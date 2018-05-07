Хабаровск, 7 мая, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Малый бизнес Хабаровска выходит на пикеты и готовится к митингу в связи с закрытием торговых центров за нарушения правил пожарной безопасности. Без работы остались тысячи людей. Пожарные намерены не допустить повторения кемеровской трагедии, бизнес считает, что во многих случаях имеет место кампанейщина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуационный выход

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8 мая хабаровские предприниматели, оставшиеся без работы после закрытия ТРЦ «ЭВР» — одного из крупнейших в городе, проводят пикет. Люди говорят, что если торговый центр будет закрыт ещё несколько дней — им впору распродавать имущество, поскольку у всех кредиты, прочие обязательства. Заявка в мэрию Хабаровска подана на 500 человек. Именно столько предпринимателей и продавцов работают в ТРЦ «ЭВР».

Если пикет не поможет, люди готовы идти на масштабный митинг. При этом они подчеркивают, что акции не носят политического характера, люди просто боятся потерять работу.

Дальневосточная столица гудит, как растревоженный улей. Закрыт гигантский ТРЦ «Большая медведица», закрыты другие торговые центры. Закрыты спортивные клубы. Люди не понимают: почему столько лет никто не обращал внимания на нарушения? И почему всё закрыли в одночасье?

«А когда начнут закрывать тех, кто годами разрешал им работать и подписывал все разрешения? Когда ждать посадок?».

«Надзорные органы решили обанкротить разом всех предпринимателей Хабаровска?».

«Пожарные после «Зимней вишни» закрывают всё — лишь бы перестраховаться! Где они были все эти годы?».

«Бизнесмены Хабаровска выходят на митинги, на улицы? А что — устранить нарушения — не судьба? Чтоб люди живьём, если что, не горели? Когда уже у нас бизнес станет бизнесом, цивилизованным, а не просто способом по-быстрому бабла срубить?».

«А почему не закрывают детские сады, школы, больницы? Вот где уж нарушений-то! Особенно в провинции!».

«А давайте вообще всё закроем? И никакой опасности. Потому, что массовое скопление людей в закрытом помещении — в принципе потенциальная опасность».

«Народ! Вспомните, когда горели дети в Кемерово, вы же сами тут призывали закрыть ТРЦ с нарушениями! Вы что?! Представьте, если загорится, не дай бог! И что тогда?!», — пишут жители Хабаровска в социальных сетях.

Члены Совета по предпринимательству при мэре Хабаровска уже назвали ситуацию с закрытием ТЦ в дальневосточной столице «катастрофической»: город теряет налоги, город может потерять рабочие места, между тем в Хабаровске ситуация с зарплатными долгами и без того не самая спокойная. Совет уже направил в суд, прокуратуру и МЧС обращения с призывом найти компромисс.

Совет также призвал всех владельцев ТРЦ и спортивных клубов в кратчайшие сроки устранить все нарушения в целях стабилизации обстановки в городе, которая накаляется с каждой минутой.

Горожане раздражены тем, что лишились возможности посещать привычные и излюбленные места, делать покупки, предприниматели и работники торговых предприятий напуганы перспективой потерять работу, задолжать банкам и поставщикам. Таких людей — раздраженных, напуганных, обозленных — становится всё больше и больше. Счёт уже идёт на тысячи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в Кемерове в ТРЦ «Зимняя вишня» возник сильный пожар. В результате заживо сгорели не менее 64 человек, из них 41 ребенок. Как установили эксперты, пожар произошел в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. После страшной трагедии в Кемерове по всей стране начались проверки ТРЦ и прочих мест с массовым пребыванием людей. Граждане во всех регионах России призывали надзорные органы не закрывать глаза даже на малейшие нарушения — чтобы не допустить повторения чудовищной кемеровской трагедии. Но вот в Хабаровске из-за нарушений приостановлена деятельность торговых центров и спортивных клубов. И город, лишенный привычных радостей, и бизнес, лишенный прибыли, негодуют. Горожане призывают всю ответственность переложить на чиновников, годами не видевших никаких нарушений, но — открыть все закрытые заведения. Остаётся лишь надеяться, что владельцы закрытых помещений в кратчайшие сроки выполнят все предписания пожарных. И вопрос с безопасностью посетителей будет закрыт раз и навсегда.