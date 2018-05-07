Москва, 7 мая, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Хотят значительных изменений курса в стране после формирования нового правительства РФ 48% жителей России, 21% — незначительных. 20% граждан не хотят никаких изменений. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Чаще всего среди востребованных изменений в управлении страной жители России называют — «повышение зарплат, пенсий, уровня жизни людей», «решение социальных проблем», «развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом» и «стабилизацию, снижение цен».

Также граждане хотят, чтобы новое правительство оказало «поддержку здравоохранению», «поддержало образование, его бесплатность», «решило проблемы безработицы» и продолжило «бороться с коррупцией».

По данным опроса, 54% опрошенных считают, что Владимир Путин в своих действиях в первую очередь руководствуется мнением граждан, 33% респондентов уверены: мнение граждан для Путина — не самое главное.

80% граждан заявили, что Путин справляется со своими обязанностями, в том числе 37% отметили, что в настоящее время даже лучше, чем в предыдущие годы.

Благодаря Путину в стране происходят серьёзные перемены к лучшему (30%). И помогает президенту РФ в этом его команда.

84% опрошенных, уверены, что у Путина есть такая «команда» — люди, которым он доверяет, на которых опирается в своей работе.

На эту тему: Путин поблагодарил правительство Медведева за работу

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Читайте также: В связи с инаугурацией президента в Москве перекроют движение

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2018 года в Москве в 12:00 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Подробнее: Песков раскрыл подробности инаугурации Путина