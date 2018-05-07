Бодайбо, Иркутская область, 7 мая, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Иркутской области четверо детей были спасены на пожаре, который произошёл в городе Бодайбо. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме на улице Ремесленной поступило от очевидцев 7 мая в час ночи.

Ефим Волков. Пожар. 1905

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На момент прибытия первого подразделения пожарных горели наружная стена жилого дома, а также один из подъездов, огонь полыхал и на крыше здания. 17 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться, ещё 12 человек, среди которых были четыре ребенка, оказались отрезанными от путей эвакуации. Из-за высоких температур металлические входные двери нескольких квартир заклинило. Пожарные их вскрыли за считаные минуты.

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«За одной из них была обнаружена 71-летняя женщина, находившаяся в бессознательном состоянии из-за отравления угарным газом. Врачами скорой помощи пострадавшая была госпитализирована в центральную районную больницу», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 37 по охране города Бодайбо Александр Письменный.

Пожар на площади 36 кв. м был ликвидирован за четверть часа. Повреждены две квартиры на первом и втором этажах, второй подъезд и частично кровля жилого дома. Спасены 12 человек.

Очаг возгорания уже установлен — он находился в детской коляске, стоявшей у входа в подъезд под лестничным пролётом на первом этаже.

«Занесение стороннего источника огня — одна из наиболее вероятных причин пожара. Виновное лицо, ущерб — устанавливаются», — добавил начальник отдела надзорной деятельности по Бодайбинскому району Максим Соколовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года пожар произошёл в одном из частных домов в посёлке Маркова в Иркутской области. Несколько погибших были обнаружены в ходе тушения пожара, также спасателям удалось вывести из дома трёх человек.