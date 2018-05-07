Берлин, 7 мая, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной войне в том случае, если Вашингтон откажется от ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Издание отмечает, что ведущие европейские политики озабочены перспективой возможной войны в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о том, что США выходят из соглашения по ядерной программе Тегерана.

«Это означает, что мы раскроем ящик Пандоры, может быть война», — цитирует газета слова французского лидера.

Одновременно с этим Макрон подчеркнул — он не думает, что Трамп стремится разжечь новый конфликт на Ближнем Востоке. Добавим, не позднее 12 мая в Белом доме должны решить, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. Решение будет принято после консультаций Трампа с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, в рамках американского закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» президент США должен каждые три месяца выносить вердикт о возможности продления режима снятия санкций с Исламской Республики Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов к любому решению США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Добавим также, соглашение об урегулировании иранской атомной проблемы подписали в 2015 году Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия. Был выработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции, веденные Совбезом ООН, США и ЕС.

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