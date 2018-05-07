Москва, 7 мая, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В последний день недели (4 мая) торги завершились ростом. Несмотря на снижение цен на нефть марки Brent до $72,36, за неделю она подрожала на 0,73%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К концу недели цены выросли на фоне развития экономического кризиса в Венесуэле, а также приближения сроков рассмотрения участия США в соглашении по ядерной программе Ирана.

Участники опасаются, что Штаты отменят заключенное в 2015 году соглашение и возобновят санкции.

Сегодня, 7 мая, в ходе азиатских торгов Brent подорожала на 1,03%, до $75,74. Помимо вышеперечисленных причин, поддержку покупателям оказывает дешевеющий доллар.

На утренних торгах в Азии американец торгуется в минусе ко всем основным валютам.

Если негативная динамика по доллару сохранится, то есть вероятность увидеть стоимость Brent на отметке $76,42 в ближайшие два дня.

Напомним, 4 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,69%, до $74,87 за баррель, WTI — на 1,93%, до $69,58 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,56 за баррель.

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