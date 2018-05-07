Новосибирск, 7 мая, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Дождь, снег, сильный ветер и даже град — всё, о чём предупреждали жителей Новосибирской области метеорологи и МЧС, сбылось.

Анна Алябьева ИА REGNUM 7 мая в Новосибирске

В субботу, 5 мая, в разных районах региона шёл дождь, переходящий в мокрый снег. А в воскресенье, 6 мая, в городе Новосибирске выпал крупный град. При этом размер градин в разных районах муниципалитета отличался: если в Кировском районе они были похожи на крупу, то в Заельцовском, по словам очевидцев, их размер составлял до 0,5 сантиметра. Вечером ледяная крупа с градом обрушилась и на жителей Первомайского района.

За пределами областной столицы в этот день шёл снег. В некоторых местах он покрыл землю. Как сообщает «Комсомольская правда», в Искитимском районе зимние осадки подпортили посевные планы местных жителей. В отдельных районах области 5 мая шёл град диаметром до 2−6 мм.

Сюрпризом для новосибирцев такая погода не стала. С 4 мая в регионе периодически идёт снег, ночью температура опускается ниже ноля.

В ночь с 6 на 7 мая в Новосибирске выпал снег, температура в некоторых районах опустилась до минус трёх градусов. Днём, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в городе будет переменная облачность, мокрый снег и дождь. На 8 мая также прогнозируется дождь. На День Победы осадков пока не предвидится. Температура ожидается до +7 градусов.