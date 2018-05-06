Москва, 6 мая, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Телеканал «Звезда» опубликовал на портале YouTube видео с испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9».

Vitaly V. Kuzmin Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9

На кадрах можно видеть, как комплекс с легкостью преодолевает различные препятствия, поражает заданные цели и защищает военные объекты.

Многофункциональный комплекс «Уран-9», созданный для защиты личного состава, на сегодня не имеет аналогов в мире. Радиоуправляемый комплекс оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ, 30-миллиметровой пушкой 2A72 и ПТУР «Атака».

«Уран-9» обнаруживает цель, а решение об уничтожении принимает командир, который вместе с оператором находится в бронированном кунге на базе шасси автомобиля «КамАЗ».

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