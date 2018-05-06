Москва, 6 мая, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Российской Федерации, которая состоится 7 мая 2018 г. в Москве, пройдет по традиционному сценарию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С началом церемонии президент (Владимир Путин) отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что в Большом Кремлевском дворце Путин пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Далее, отметил представитель Кремля, ожидается визит Путина на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля состоится традиционное краткое богослужение, сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что во время церемонии приглашенные на инаугурацию гости будут размещены не только в залах Большого Кремлевского дворца, но и на Соборной площади.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы прошли в России 18 марта. В голосовании приняли участие 67,54% избирателей.

В поддержку действующему главе государства Владимиру Путину высказались более 56,4 млн человек — 76,69% избирателей, пришедших на участки.

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