Москва, 6 мая, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с заявлением, высказав мнение по поводу слов пресс-секретаря НК «Роснефть» Михаила Леонтьева в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Сложно сказать, насколько компетентен Михаил Леонтьев в вопросах добычи и реализации углеводородов, но в истории и геополитике — и, в частности, в отношениях между Арменией и Россией — он явно перестал разбираться. Не говоря уже о внутриполитической ситуации, сложившейся в нашей стране.

Кстати, Михаила Леонтьева я лично знаю более двадцати лет и некогда считал его довольно осведомленным экспертом в вопросах Закавказья, но то, что нагородил он в ходе этого эфира, можно лишь расценивать как опасную провокацию, и к тому же с очевидными проявлениями абсолютного бескультурья.

Не позволю себе цитировать эти высказывания и в этом формате ограничусь лишь вопросом: о чем Вы, г-н пресс-секретарь?

Хотелось бы вновь напомнить, что происходящее в Армении — внутриполитическое явление, о России, армяно-российских союзнических отношениях и смене вектора внешней политики республики здесь и речи нет. Свидетельств тому множество.

В этой ситуации мне остается думать, что именно это и не устраивает Михаила Леонтьева. И не исключено, что у него есть собственные мотивы на это, которые в принципе не трудно понять.

В любом случае очевидным остаётся одно: высказывания г-на пресс-секретаря, по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России.

Я самым строгим образом осуждаю эти высказывания, и проблема не только в формулировках. Но, в тоже время, хочу отметить, что исходя из «мнения» одного или двух, не стоит делать выводы о представлениях российского журналистского и экспертного сообщества о событиях в Армении, не говоря уже об официальной позиции братской для Армении России.

Призываю наших соотечественников не поддаваться имевшим в последние дни место провокациям со стороны так называемых «экспертов» и не потакать пытающихся пропиарить себя на фоне происходящих в Армении событий», — говорится в заявлении посла Армении в России.

Ранее с заявлением по тому же поводу выступило также посольство Армении в России.

Произошедшие в Армении политические события остаются в центре внимания во всем мире и, в частности, в союзнической для Армении России, официальная позиция которой отражена в различных заявлениях.

И несмотря на четкие формулировки в отмеченных заявлениях, некоторые представители российского общества, понятно с подачи каких сторон, решили вульгарнейшим образом исказить суть внутриполитических событий в нашей стране и представить их «в полностью выгодном» им свете, тем самым стараясь вбить клин между Арменией и Россией.

В частности, речь идет о беспардонных высказываниях российского журналиста Михаила Леонтьева и политика Михаила Юрьева в ходе двух передач на Радио «Комсомольская правда"(эфиры от 26 апреля и 3 мая), которые не только вызвали глубокое возмущение среди армянской общины России, но и во всей Армении. Леонтьев и Юрьев, ошибочно считающие себя экспертами по истории и армяно-российским отношениям, не только перешли грань допустимого в своих оценках и высказываниях по поводу событий в Армении, но и позволили себе говорить о целом народе и армяно-российских отношениях самым циничным и оскорбительным образом.

Мы расцениваем подобные высказывания как попытку разжечь ненависть к армянскому народу и навредить армяно-российской дружбе и союзническим отношениям между двумя странами.

Считаем, что вся эта позорная риторика сама по себе говорит о том, что подобные представители общества являются низкопробными спекулянтами, и никак иначе их не назовешь.

Безусловно, можно на все эти высказывания ответить таким же беспардонным образом, используя оскорбления и похуже, но, к счастью, мы не «леонтьевы» и «юрьевы», которым еще предстоит отвечать за каждое высказанное им слово в адрес армянского народа.

Уверены, что наши российские коллеги и соответствующие органы РФ, куда мы уже обратились, дадут полную и объективную оценку этим высказываниям», — говорится в заявлении посольства Армении в России.