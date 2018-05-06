Омаха, США, 6 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Отношения двух крупнейших экономик мира — США и Китая — могут быть взаимовыгодными, заявил журналистам в субботу в городе Омаха (штат Небраска) известный американский инвестор Уоррен Баффет, сообщает 6 мая Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудничество Китая и США

По его словам, США и Китай долгое время являются крупными державами в экономической и других сферах, у них есть множество общих интересов мировыми. Отношения между двумя странами с таким крупным размером экономики могут быть взаимовыгодными и выигрышными для обеих сторон, отметил инвестор.

Он также подчеркнул, что преимущества свободной торговли весьма велики и тесно связаны с глобальным прогрессом.

В пятницу на Китайско-американском инвестиционном форуме в Омахе Баффет заявил, что развитие экономики КНР за последние несколько десятков лет является «чудом», добавив, что он будет расширять инвестиции в Китай.