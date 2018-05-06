Москва, 6 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В Москве 5 мая правоохранительные органы задержали 658 человек за нарушение общественного порядка во время несогласованных акций сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Совет при президенте России по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ).

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Сообщается, что члены СПЧ осуществляли мониторинг общественного правопорядка в столице 5 мая, когда оппозиционный блогер Навальный призвал своих сторонников выйти на несогласованную акцию протеста.

По данным СПЧ, всего за нарушения общественного порядка в период проведения не согласованных с органами исполнительной власти мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек.

Оказалось, что из них непосредственных жителей Москвы только 279 человек, остальные 379 — иногородние.

На данный момент 80% задержанных, в том числе все несовершеннолетние, отпущены на свободу. Известно, что в органах внутренних дел с задержанными были проведены профилактические беседы. Отпущен был также и сам Навальный, задержанный на Пушкинской площади столицы.

В органах внутренних дел остаются 122 человека, которые были задержаны на 48 часов в рамках действующего законодательства. Большинство из них нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Москве, а также других городах России прошли малочисленные акции сторонников Навального. В ряде городов акции были согласованы с властями, однако в Москве Навальный и его люди, как обычно, пошли на конфронтацию с властями города и отвергли предложенные им площадки для проведения их мероприятия.

В итоге в районе Пушкинской площади собрались порядка 1,5 тыс. сторонников Навального, которые попытались устроить акцию протеста, но были нейтрализованы силами правопорядка.