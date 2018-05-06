Москва, 6 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Этуш поздравил с днём рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 6 мая, на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин награждает Владимира Этуша

«Примите поздравления с днём рождения. Вас — выдающегося артиста, яркого представителя легендарной «вахтанговской» школы — искренне любят миллионы людей в нашей стране», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Глава государства отметил выдающийся талант, мастерство и неподражаемое чувство юмора Этуша, а также пожелал ему здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, однако в паспорте его год рождения указан как 1923-й. В минувшем году Этуш отметил свое неофициальное 95-летие. Сегодня ему исполняется 96 лет.

В кино Этуш дебютировал в 1953 году. За свою карьеру он сыграл более чем в 150 фильмах, а также во множестве спектаклей. Широко известны его роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».