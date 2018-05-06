Вашингтон, 6 мая, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Известный американский предприниматель, основатель компаний PayPal, SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о намерении открыть кондитерскую фабрику. Об этом Маск написал сегодня, 6 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Heisenberg Media Илон Маск

«Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Позднее он добавил, что унего «суперсерьезныне» намерения относительно кондитерского бизнеса и предложил создать «криптоконфету».

Примечательно, что Маск объявил о намерении запустить новый проект на фоне того, как один из его главных проектов — Tesla терпит колоссальные убытки и находится на грани банкротства.

Напомним, в конце апреля 2018 года два крупнейших международных рейтинговых агентства Moody's и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla «мусрный» рейтинг, охарактеризовов бумаги как высокоспеулятивные.

В агентствах отметили, что Tesl для продолжения деятельности, капитальных затрат и обслуживания долга необходимо как минимум $4 млрд. таких денег у компании Маска нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2018 года Tesla, которая производит электромобили, отчиталась о рекордных убытках — $710 млн. После публикации отчетности акции компании упали на 7%, а рыночная капитализация рухнула на $3,5 млрд. По мнению большинства биржевых аналитиков, Tesla ждет банкротство к концу года.