Хернинг, Дания, 6 мая, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Американские хоккеисты оказались сильнее датчан в своем втором матче на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Встреча группы В закончилась счетом 4:0 в пользу сборной США.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Счет матча, который состоялся 5 мая в датском Хернинге, открыл на 17-й минуте Уилл Бутчер (США). На 23-й и 30-й минуте шайбу в ворота датчан забросили Крис Крайдер и Кэм Эткинсон.

Четвертое очко американцам принес Ник Дженсен (54). В первом матче турнира американская сборная благодаря буллитам оказалась сильнее канадцев.

7 мая команде США предстоит встреча со сборной Германии. Датчане встретятся с канадцами.

Сборная США занимает первую строчку турнирной таблицы в группе В, имея в распоряжении пять очков. За ней следуют Финляндия (3 очка), Латвия (2 очка), Дания (2 очка), Канада, Германия, Норвегия (по 1 очку). На счету Южной Кореи нет очков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая чешская хоккейная сборная победила словацкую в своем первом матче мирового первенства. Встреча группы А в Копенгагене завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Йозефа Яндача.

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