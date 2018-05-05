Вашингтон, 5 мая, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Власти США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

Кукиш

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские специалисты находятся в постоянном диалоге с представителями США и «работают над решением проблемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля 2018 г. государственный департамент США в докладе по итогам 2017 года сообщил о нарушениях прав человека, цензуре и широкомасштабной коррупции на Украине.

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