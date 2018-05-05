Степанакерт, 5 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. После встречи 4 мая c президентом Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяном представители партий Национального собрания Армении ответили на вопросы журналистов.

Арцахпресс Депутаты парламента Армении на встрече с президентом Арцаха Бако Саакяном

Член Республиканской партии Армении Гагик Меликян сказал, что у них состоялся довольно серьезный и откровенный разговор, где обсуждался вопрос безопасности Арцаха на фоне недавних внутриполитических событий в Армении.

По словам Меликяна, встреча также была направлена на использование влиятельной роли президента Арцаха в ослаблении внутриполитической напряженности и развитии диалога.

«Я также убежден, что наш народ трезво оценивает ситуацию, и эта трезвость приведет нас к положительному решению ситуации. Я думаю, что единство, которое существует среди людей, должно использоваться только в интересах нашей государственной безопасности и экономического роста», — цитирует Меликяна «Арцахпресс».

Заместитель спикера Национального собрания Армении, представитель фракции «Царукян» Микаэл Мелкумян сказал, что основная цель встречи — убедиться, что в условиях напряженной внутриполитической ситуации в Армении мы все придаем большое значение государственным и национальным проблемам — безопасности и неприступности границ Арцаха.

«Естественно, здесь есть риски, и противник может воспользоваться этой ситуацией. Однако все политические силы выразили свою обеспокоенность в этом отношении и подтвердили, что нет никаких разногласий по поводу Арцаха», — сказал Мелкумян.

Член фракции «Елк» Арарат Мирзоян сказал, что в условиях быстрого развития политических событий в Армении необходимы постоянные и непосредственные контакты с руководством Арцаха и обмен информацией, что было реализовано во время встречи с президентом Саакяном.

«Для армянского народа создан период беспрецедентных возможностей, и все наши политические силы во главе с народом и по воле народа должны работать сплоченно, чтобы максимально использовать эти возможности, как в экономическом плане, в инвестициях, так и в сфере международной политики, а также укрепления позиции армянской стороны в переговорном процессе», — сказал Мирзоян.

По словам депутата АРФД Армена Рустамяна, во время встречи с президентом Саакяном было подчеркнуто, что решение внутриполитического кризиса должно быть не только мирным, но и быть реализовано как можно быстрее, чтобы у противника не было соблазна начать новую агрессию.

«Мы также видим возможность того, что это общее национальное движение будет сдерживать Азербайджан. Мы должны быть более сплоченными, и все наши усилия направлены на это», — подчеркнул Рустамян.