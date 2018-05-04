Кишинёв, 5 мая, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Молдавия требует от России отказаться от участия в Параде Победы 9 мая в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИДа, в Кишиневе считают, что участие в параде военного контингента Оперативной группы российских войск (ОГРВ) «демонстрирует вызывающий характер по отношению к конституционности Республики Молдова».

Gos-pmr.ru Парад Победы в ПМР. 9 мая 2017

В ведомстве подчеркнули, что «не одобряют» таких действий, направленных «против процесса урегулирования приднестровского конфликта» и призывают воздержаться от них. «Подобные действия грубо подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», — добавили в МИД.

Там также напомнили, что Молдавия требует вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье.

Напомним, Молдавия ежегодно выступает против проведения Парада Победы в Приднестровье и участия в них российских военнослужащих. С аналогичными требованиями Кишинев выступал в мае 2017 года.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.