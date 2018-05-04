Москва, 4 мая, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Убыток Банка России по итогам 2017 года составил 435,3 млрд рублей после прибыли в размере 43,7 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в годовом отчете, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Согласно представленным данным, доходы ЦБ за 2017 год составили 391 млрд рублей, расходы — 758,5 млрд рублей.

Таким образом, расходы банка по сравнению с 2016 годом увеличились в два раза: годом ранее они составили 386,4 млрд рублей. В свою очередь, доходы сократились почти на 40 млрд рублей — с 430 млрд рублей в 2016 году.

В отчёте отмечается, что доходы ЦБ в 2017 году формировались при структурном профиците ликвидности банковского сектора. Из-за снижения процентных ставок сократились процентные доходы, одновременно с этим увеличились процентные расходы по операциям абсорбирования ликвидности.

Одной из причин отрицательных показателей регулятор также называет увеличение расходов на формирование резервов в связи с мерами по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций.

На санации у Центробанка находятся, в частности, такие крупные банки как «Бинбанк», «Открытие» и Промсвязьбанк.

Также отмечается, что на финансовых показателях регулятора сказался перевод в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка.