Москва, 4 мая, 2018, 18:50 — ИА Регнум. «Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив» не спешит рассказать общественности о том, кто конкретно финансирует эту организацию и какими суммами ворочают её руководители. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться с официальным комментарием, который прислал Комитет гражданских инициатив, отвечая на соответствующий запрос ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

В Фонд был направлен запрос с вопросами: на какую спонсорскую помощь существует Комитет гражданских инициатив, какова деятельность спонсоров, на помощь от которых существует эта организация, каковы доходы и расходы этой организации и какие основные объекты находятся в собственности этой организации?

Ответ, полученный агентством, был краток:

«Комитет гражданских инициатив — это сообщество экспертов, не являющееся организацией или юридическим лицом. С сентября 2017 года поддержку деятельности Комитета осуществляет «Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив». Фонд является организатором и администратором научно-исследовательской, информационно-аналитической и консультативной работы Комитета. Основные средства Фонда составляют имущественные взносы и пожертвования российских физических и юридических лиц».

Точно такой же ответ получило ИА REGNUM и из указанного выше Фонда.

Кроме того, в теле письма (на бланках Алексей Кудрин, видимо, экономит) присутствует ссылка, которая, если верить пресс-службе Комитета гражданских инициатив, приведёт пользователя на страницу с отчётами о деятельности Фонда.

Пройдя по этой ссылке, можно очень быстро убедиться в том, что каких-либо конкретных сведений о спонсорах Алексея Кудрина там нет. Более того, не обнаружено там и документов, проливающих свет на доходы Фонда.

Вместо этого там расположилась краткая информационная заметка о том, что Фонд «проводит научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу по вопросам развития экономики, предпринимательства, налоговой, финансово-кредитной и бюджетной систем, социальной сферы, общественно-политической системы, международных отношений, состояния и развития правовой системы страны».

Что касается доходов, то о них авторы сайта сообщают, что «основные средства Фонда составляют имущественные взносы и пожертвования российских физических и юридических лиц».

Это почти всё, что сообщается на сайте о доходах этой организации, её спонсорах, роде их занятий и прочем. Крохотный намёк на то, кем они являются, содержится в лаконичной ремарке о том, что Фонд выражает особую благодарность ОАО ГМК «Норильский никель» и ЗАО «Издательство «Международные отношения».

Сколько конкретно и когда эти организации дали Кудрину на его Фонд, не сообщается.

В то же время веб-страница, ссылкой на которую с ИА REGNUM поделилась пресс-секретарь Комитета гражданских инициатив (впрочем, она же отвечала ИА REGNUM на запрос в Фонд Кудрина), содержит несколько документов, касающихся расходов кудринского фонда. К примеру, интересующийся финансовой жизнью этой организации может попробовать ознакомиться с документом «Отчет НКО «Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив» для Министерства юстиции РФ от 14 апреля 2014 г.».

Да, попробовать он может, но велика вероятность, что он, как и корреспондент ИА REGNUM, увидит на экране монитора лишь неумолимое «404 — File or directory not found».

Немного лучше обстоит дело с документом «Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства за 2014 год».

В графе «Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан РФ», указано, что «расходы (Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив — прим. ИА REGNUM ) на содержание аппарата управления организацией и ее проектами, в том числе расходы на аренду помещений и транспорта», составили 122 млн 799 тыс. рублей. В то же время «расходы на научно-исследовательскую деятельность, в том числе целевые мероприятия (конференции, семинары и совещания)», — 107 млн 834 тыс. рублей.

Такой же документ уже за 2015 год сообщает нам, что «расходы на содержание аппарата управления организацией и ее проектами, в том числе расходы на аренду помещений и транспорта», достигли 134 млн 153 тыс. рублей, а «расходы на научно-исследовательскую деятельность, в том числе целевые мероприятия (конференции, семинары и совещания)», — 161 млн 776 тыс. рублей.

За 2016 год «расходы на содержание аппарата управления организацией и ее проектами, в том числе расходы на аренду помещений и транспорта», составили 101 млн 850 тысяч рублей, а «расходы на целевые мероприятия (конференции, семинары и совещания)» — 167 млн 642 тыс. рублей.

В 2017 году расходы Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив на содержание аппарата — 89 млн 655 тыс. рублей. «Целевые мероприятия (конференции, семинары и совещания)» обошлись в 89 млн 555 тыс. рублей.

Здесь же бросаются в глаза цифры, указанные напротив строки «Прочие» (расходы — прим. ИА REGNUM ). Их величина 120 млн 349 тыс. рублей. Интересно, на что именно «прочее» пошли такие сумасшедшие деньжищи.

Здесь же есть отчёт за 2017 год, но уже касающийся «Фонда Кудрина по развитию гражданских инициатив». Согласно этому документу, на содержание аппарата потрачено 39 млн 14 тысяч рублей, а на научную деятельность и разного рода целевые мероприятия — 71 млн 885 тысяч рублей.

Напомним, что Комитет гражданских инициатив появился на свет в 2012 году. На сегодняшний день, если верить его сайту, его членами являются такие всенародные любимцы, как осуждённый за взяточничество бывший губернатор Кировской области Никита Белых, завсегдатай политических ток-шоу Леонид Гозман, один из проводников рыночных преобразований в РФ в 1990-е годы, экс-министр экономики Андрей Нечаев, эталон объективной журналистики Николай Сванидзе и многие другие интересные личности.