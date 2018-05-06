Любляна, 7 мая, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Результат антироссийских действий Запада — отравление всей системы международных отношений, заявил руководитель партии «Объединённая Словения» Андрей Шишко в интервью корреспондентам ИА REGNUM.

Aivazovsky Карта-флаг Словении

По мнению политика, который на минувших президентских выборах в Словении занял четвертую позицию, действия Запада против России, которые последовали за «делом Скрипалей» и мнимой химатакой в Сирии, направлены на дальнейшее политическое разделение мира на якобы «злой» Восток (читай Россия) и «хороший» Запад (читай США и Великобритания).

«Мы считаем, что это — целенаправленные манипуляции, следствием которых стала совершенно неадекватная реакция США и их союзников — ракетное нападение на Сирию без согласия ООН, а также Великобритании и ЕС — в истории с высылкой российских дипломатов. Это для нас неприемлемо. Недопустимо, чтобы любые санкции в отношении России вводились без надлежащего расследования и четких выводов. Партия «Объединенная Словения» не поддерживает подобные действия, основанные на обвинениях без убедительных доказательств. Это ненужное ужесточение противостояния, в которое организаторы этой манипуляции совершенно неоправданно вовлекли нашу Словению и целый ряд других стран», — считает Шишко.

Примечательно, что, касаемо «дела Скрипалей», глава словенского МИД Карл Эрьявец отказался предпринимать какие-то действия в отношении России до получения веских доказательств, но после этого послы Великобритании и США встретились с президентом страны Борутом Пахором, и как результат президент предложил выслать российского дипломата.

«Это совершенно шизофреническое функционирование внешней политики Словении, что для нас неприемлемо. Этот конкретный случай в очередной раз наглядно демонстрирует, что у нас в Словении нет адекватных государственных деятелей. То, что сделал президент Пахор после консультаций с послами Великобритании и США, является недопустимым для президента Словенского государства. Президент Словении поддался давлению и выполнял инструкции из-за рубежа, включая Соединенные Штаты и Великобританию. Поскольку это означает, что мы не являемся суверенным и независимым государством», — уверен Шишко.

Читайте интервью полностью здесь: Парламентские выборы в Словении: новый вектор для ЕС и Хорватии

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