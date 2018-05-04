Париж, 4 мая, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Французская полиция заявила о готовности к массовым протестным мероприятиям 5 мая в Париже, 4 мая передает агентство Associated Press.

Mstyslav Chernov Французские полицейские

Префект Мишель Дельпеш в ходе пресс-конференции накануне протестов заявил, что стражи порядка готовы приложить «мощные и последовательные усилия» и будут противостоять повторению беспорядков 1 мая.

Дельпеш сообщил, что охрану мероприятий 5 мая будут обеспечивать 2000 полицейских — это в полтора раза больше, чем у боевиков «Черного блока», ответственных за первомайские погромы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая радикальные левые и анархисты устроили погромы в Париже — был уничтожен ресторан «Макдональдс», сожжены шесть автомобилей, разграблены несколько магазинов.

С апреля во Франции продолжается общенациональная забастовка железнодорожников, работников аэропортов, дворников, преподавателей и студентов Университетов, недовольных «антисоциалистической» политикой президента Эммануэля Макрона.