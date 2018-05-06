Вашингтон, 6 мая, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Повернуть Трампа лицом к Европе и учесть ее интересы в договоре с Ираном — удалось ли это европейским лидерам? О чем говорят результаты визитов Макрона и Меркель в США, рассказывает автор ИА REGNUM Светлана Погорельская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стратегия

Пока что стоит констатировать, что ни Франция, ни Германия не стали тем ключом, которым Трамп смог бы открыть нужную ему дверь на европейский рынок. Не вытанцовывается пока у Европы и Штатов зона свободной торговли, о которой велось столько разговоров. То есть на словах всё хорошо. Во всяком случае, в исполнении президента Франции Макрона, которого американский коллега очень даже хвалил. Но пробить защиту объединенной бюрократии ЕС в целях получения торговых преференций для США пока у Трампа не получилось. Да и в Брюсселе считают, что ход США в этой партии должен быть первым, хотя бы в отношении пошлин, мешающих ввозу европейских стали и алюминия. И это не говоря о санкциях против России, которые накладывают США, а расплачиваться приходится Европе.

И как после этого, перечислив весь нанесенный американской политикой ущерб, европейцы должны согласиться на повышение военных расходов, предлагаемое Трампом? Соответственно и ядерная сделка с Ираном, из которой Трамп намеревается выйти 12 мая, также повисает в воздухе. Опять экономические потери для европейцев в борьбе за американские выигрыши. Есть ли вообще способ договориться Европе и США в условиях, когда пошатывающийся мировой гегемон пытается грубо заставить своих вассалов платить за каждую свою авантюру?

Читайте статью Трамп, Макрон и Меркель: европейский тандем, американское соло и другие публикации Светланы Погорельской по международной политике.