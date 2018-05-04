Москва, 4 мая, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сразу три московских рынка могут быть закрыты в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает издание «Московский монитор». Комплекс мероприятий реализуется в рамках программы подготовки Москвы к проведению турнира.

Алексей Жохов Рынок

Разрешения на организацию розничной торговли в ближайшее время истекает у рынков «Ясеневский» (19.06.18), «Новокосинский» (30.06.18) и «Бор-1» (01.07.18) и продлено не будет, передает издание со ссылкой на источник в московской мэрии.

Ранее на нескольких рынках были найдены нарушения санитарных норм, отмечает «Московский монитор». В частности, СМИ сообщали, что руководству «Новокосинского» рынка (управляющая компании ООО «Крона-Маркет») направлялось предписании в двухмесячный срок привести территорию в порядок.

В начале года руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк анонсировал масштабное закрытие московских рынков накануне мундиаля. В 2018 году анонсировалось закрытие 16 мелкорозничных рынков контейнерного типа и рынков под открытом небом. В соответствии с федеральным законом (№271-ФЗ) в городе все рынки должны находиться в капитальных сооружениях. На месте рынков, не соответствующих этому требованию, будут построены 12 многофункциональных торговых центров. Реконструкции уже подверглись Черемушкинский, Велозаводский и Кунцевский рынки.