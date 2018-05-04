Москва, 4 мая, 2018, 15:45 — ИА Регнум. С 20 апреля цены на нефть находятся в жестком коридоре от $72,30 до $75,30 за баррель. Любые попытки продавить фьючерс ниже уровня $72,30, а этих попыток было уже пять, заканчивались резким отскоком на пару процентов и возвратом к $73,50−74, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Движение вверх тоже было ограничено уровнем $75. С фундаментальной точки зрения, ситуация для нефти тоже неоднозначна. Пока котировки поддерживают ожидания решения США по иранской ядерной сделке», — отметил эксперт.

Есть все признаки того, что США могут выйти из этой сделки и ввести новые санкции против Ирана, а это, естественно, создаст дополнительную риск-премию на рынке нефти, которую можно оценить в $5−8 за баррель, хотя некоторые эксперты говорят, что рынок уже заложил данный риск.

«Поддерживает нефть на этих уровнях и желание Саудовской Аравии иметь средние цены на нефть в районе $80, о чем неоднократно в последнее время говорили чиновники этой страны. В МВФ оценили бюджетные потребности Саудовской Аравии в $88», — пояснил Богданов.

Понятно, что в таких условиях играть на понижение очень опасно. Однако, с другой стороны, статистика из США от минэнерго демонстрирует постоянный рост добычи нефти, по этому показателю США уже обошли Саудовскую Аравию, начали расти и запасы нефти и бензина. Конечно, эти данные мешают игре на повышение и не позволяют пройти уровень $75.

«Дополнительным негативом являются слабые макроэкономические данные, которые выходили в Европе, Китае и США. Индексы активности в промышленности и сервисе начали снижаться по всему миру, что может в итоге привести к падению потребления нефти.

Любые слабые данные в США могут негативно отразится как на фондовом рынке, так и на рынке нефти. Поэтому в ближайшее время можно ожидать роста волатильности нефтяных фьючерсов и потенциального выхода вниз из сложившегося коридора к $70», — полагает эксперт.

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