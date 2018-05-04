Вильнюс, 4 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В министерстве обороны Литвы сегодня, 4 мая, были представлены международные учения Saber Strike 2018 («Удар меча»), которые организуют Сухопутные войска США в Европе. Учения 3−14 июня пройдут в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Представитель штаба сухопутных войск США в Европе полковник Кэтлин Тернер отметила, что в этих учениях примут участие около 18 000 военных из 19 стран.

Организаторы учений планируют осуществить множество элементов учений. Один из главных элементов учений — передислокация II Кавалерийского полка Сухопутных войск США в Европе, дислоцированного в Германии в городе Фильсэкк. Около 3000 американских военных и более 1500 единиц военной техники по двум маршрутам будут передислоцированы из Германии в Литву и Латвию.

«Во время передислокации американские военные планируют останавливаться в городах Литвы и демонстрировать обществу имеющуюся технику, вооружение и экипировку», — отмечает пресс-служба минобороны Литвы.

Самое активное движение техники через Литву запланировано на 6−9 июня, когда из Польши через Калварийский и Лаздияйский пропускные пункты по дорогам Литвы техника будет направляться в места проведения учения: в Литве это будут Гайжюнайский полигон и полигон им. Сильвестраса Жукаускаса. Полевые тактические учения в Латвии пройдут на полигоне в Адажи, в Польше — на Дравско-Поморском полигоне.

В качестве одного и исключительных элементов учений представители США называют переправу через Неман, запланированную на 12−13 июня. Во время этой операции через мост возле городка Кулаутува (Каунасский район) техника и военные II Кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе тактически переправятся через реку.

Начальник военной подготовки Штаба обороны литовской армии полковник Вилмас Шатас отметил, что литовская армия активно готовится к этим международным учениям, чтобы обеспечить слаженное движение иностранных военных через территорию Литвы.

«В июне на территории Литвы будут заметны колонны военного транспорта, которые по разным дорогам Литвы будут двигаться в разные места проведения учений и из них по окончании учений. Пик движения колонн военных транспортных средств запланирован на 7−18 июня. Это будет вызов для литовской армии и литовского общества, но в то же самое время это будет прекрасный повод для Литвы отработать предоставление поддержки принимающей страны, гарантировать слаженное движение по запланированным дорогам в указанные места и оказать требуемую помощь», — говорит Шатас.