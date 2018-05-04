Москва, 4 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В стенах Национального Исследовательского Технологического Университета МИСиС Волонтеры Победы провели заключительное обучение волонтерского сопровождения «Бессмертного полка» по функциям «пресс-подход», «живая цепь», «создание настроения» и фотоволонтеры.

Фото предоставлены Пресс-службой Года добровольца (волонтера) в России Волонтеры

Особое внимание Волонтеры Победы уделили обучению по функциональным группам.

С напутственным словом к волонтерам обратилась участница Брестской подпольной антифашистской организации в годы Великой Отечественной войны Зоя Павловна Смирнова.

«Я поздравляю вас с тем, что вы сегодня собрались ради такого большого дела, ради памяти. И если эта память будет жива в ваших сердцах — нам, ветеранам, можно быть спокойными. Я очень прошу вас — будьте максимально внимательными к тем, кто понесет портреты своих родных 9 мая. Я хочу, чтобы память о тех, кто жив и о тех, кто ушел, была вечной. И именно вы помогаете ее сохранить!», — отметила она.

До 9 мая остаются считанные дни, и каждый Волонтер Победы ждет, когда он сможет внести свой личный вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны.

«Узнав в ВУЗе о наборе волонтеров на шествие Бессмертного полка, я сразу подала заявку на участие: давно хотела принять участие в праздновании моего самого любимого праздника — Дня Победы. На обучении мне больше всего запомнилось выступление Зои Павловны Смирновой. Она так читала стихи, так рассказывала о войне… У меня просто были слёзы на глазах. С нетерпением жду 9 мая!», — поделилась эмоциями волонтер функции «создание настроения» Гаянэ Каракьян.

Фото предоставлены Пресс-службой Года добровольца (волонтера) в России Волонтеры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волонтеры Победы уже в четвертый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы в России. Впервые добровольцы помогали 9 мая в 2015 году, а в 2017 году волонтерами Дня Победы стали уже более 160 тысяч человек. Для сопровождения Бессмертного полка в Москве планируется подготовить 2 500 добровольцев.

Организатором всероссийской кампании по отбору и подготовке добровольцев для волонтерского сопровождения центральных мероприятий празднования Дня Победы являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» при поддержке Правительства Москвы.

2018-ый год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. В этот же день был подписан соответствующий Указ.

Год добровольца (волонтёра) в России включает семь основных направлений: совершенствование нормативно-правовой базы, формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, проведение масштабных событий, поддержка и распространение лучших практик, реализация образовательных программ, популяризация добровольчества и международное сотрудничество.