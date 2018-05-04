Москва, 4 мая, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Налог на самозанятых, а тем более идеи по его уплате с помощью мобильного приложения — преждевременное и совершенно не нужное сегодня нововведение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Правительство продумывает варианты с 2019 года ввести в РФ налог на самозанятых граждан в тестовом режиме, рассказал накануне замминистра финансов Илья Трунин. Речь идет о гражданах, оказывающих услуги, как например, няни, домработницы, репетиторы. Правительство предлагает обложить их налогом в 3%, если услуги оказываются гражданам, и в 6% — если компаниям. Такой налог заменит уплату подоходного налога и страховые отчисления. Кроме того, правительство также хочет создать специальное мобильное приложение, которое облегчит уплату такого налога.

«Продумывать варианты, как это делать технически удобным для людей, надо будет, когда самозанятых станет гораздо больше. Сейчас это лишняя и преждевременная мера, у нас не так много граждан, которые получили такой статус, и надо сначала вовлечь людей в эту систему, чтобы они получали лицензии и регистрировались, а не вводить на них сразу налог», — считает Жигарев.

По его словам, гражданам вначале нужно объяснить, что официальная регистрация принесет им больше пользы — так, например, у них будет накапливаться стаж, и они смогут проводить пенсионные отчисления.

«Надо, чтобы самозанятые понимали, куда идут их деньги, и только потом говорить о налогах. Надо саму систему развить, а не добивать ее с самого появления налогами», — уверен Жигарев.

Тем более, отмечает депутат, сегодня проблем с наполнением федерального бюджета нет: так, например, цена нефти почти в два раза выше базовой стоимости, заложенной в бюджет, а курс рубля и инфляция достаточно стабильны.

«Что нам, условно говоря, принесут эти 3%, кроме дополнительной суеты и нервотрепки? Ничего. Вот когда люди выйдут из тени, будут регистрироваться нянечками, горничными, домашними учителями и другими работниками, тогда можно об этом говорить. То есть впоследствии такой налог, наверное, должен быть, но сегодня это преждевременно, надо сначала вывести самозанятых из серой зоны», — подчеркнул Жигарев.