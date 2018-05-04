Москва, 4 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Нефть марки Brent немного выросла в цене на торгах 3 мая, однако общая динамика котировок остается неуверенной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена в моменте попыталась протестировать уровень $74, но продавцы тут же спровоцировали откат. Сегодня, 4 мая, баррель консолидируется во флэте, обосновавшись в районе $73,60», — отметил эксперт.

Судя по динамике нефти, участники рынка воздерживаются от принятия важных торговых решений, затеяв краткосрочную игру в диапазоне. Такая стратегия говорит о неуверенности игроков в потенциале дальнейшего удорожания актива, но в то же время и о нежелании избавляться от фьючерсов в более крупных объемах.

«Долларовый фактор в последние дни стал оказывать менее ощутимое влияние на Brent. По мере приближения 12 мая, когда Трамп должен принять решение по Ирану, участники рынка все больше спекулируют на тему санкций и сокращения экспорта из Тегерана. Это продолжает оказывать рынку поддержку», — пояснил Мащенко.

С технической точки зрения котировки по-прежнему получают поддержку в виде 20-дневной скользящей средней, которая теперь проходит в районе $72,85. Чтобы не растерять восходящий потенциал, ценам необходимо и далее удерживаться выше этого уровня.

«С другой стороны, чем больше безуспешных попыток роста будет наблюдаться, тем выше станет риск коррекции на волне частичного выхода из длинных позиций, поскольку некоторые игроки могут счесть потенциал роста исчерпанным на данном этапе», — полагает эксперт.

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